Борис Илиев с песента ''Смей се'' е начело на класацията ''БНР топ 20'' (видео)

Песента „Смей се“ на Борис Илиев е на първо място в „БНР топ 20". Текстът е на Теодора Цветкова, а музиката - на Ивелин Атанасов.
Двете нови предложения в чарта са „Непокорна“ на Диа и Simple Joy (All You Need) на Стефан Германов и Дара Донева. От музикалната надпревара отпадат „Къде зимува лятото“ на „Фанданго“ и „Морска дъга“ на Мими Николова.
Класирането в „БНР топ 20" през тази седмица е:
1. „Смей се“ - Борис Илиев
2. „Химера“ - „Тома"
3. „Утре вече е вчера“ - Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени"
4. „Слънчево момиче“ - Димитрина Германова
5. „Аз съм човек“ - Пламен Бонев De La Bona
6. „Безсъние“ - „Тангра“
7. „По-далече“ - Александър
8. „Свобода“ - D2 и Део
9. Come With Me - Velvet Orbit
10. „Демон“ - Ники Урумов
11. „Идваш към мен“ - Графа
12. „Миг от приказка“ (акустична версия) – „Фанданго“
13. „Остава нещо“ - Орлин Горанов и Дария Томова
14. „Само теб да обичам“ - Дани Илиева
15. Amarela - Деля Харалампиева
16. Higher - Airbag
17. „Отпечатък“ - Маргарита Хранова
18. „Последната врата“ - Сергей Вардеварян
19. „Другата част“ - Михаела Маринова, Павел
20. „Любовта“ - Кремена Митева
Всяка седмица Българското национално радио (БНР) представя в ефир 22 песни от различни стилове и поколения, които са в унисон с мисията на радиото като обществена медия, формираща вкусовете на аудиторията. Две от песните с най-нисък бал или с достигнат лимит за престой в класацията (от 10 седмици) отпадат. На тяхно място влизат две нови предложения, избрани от селекционен екип, който включва музикални редактори, продуценти и звукорежисьори от програма „Хоризонт“, програма „Христо Ботев“, регионалните програми на БНР и дирекция „Музикална продукция и състави“. Гласуването на слушателите на сайта top20.bnr.bg формира 50% от подреждането в класацията. Другите 50 процента са гласовете на членовете на музикалната редколегия. „БНР топ 20" се излъчва всяка седмица – от понеделник до неделя във всички национални и регионални програми на БНР.Следете новините ни в :
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