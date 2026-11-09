Борис Илиев с песента ''Смей се'' е начело на класацията ''БНР топ 20'' (видео)

Песента „Смей се“ на Борис Илиев е на първо място в „БНР топ 20". Текстът е на Теодора Цветкова, а музиката - на Ивелин Атанасов.

Двете нови предложения в чарта са „Непокорна“ на Диа и Simple Joy (All You Need) на Стефан Германов и Дара Донева. От музикалната надпревара отпадат „Къде зимува лятото“ на „Фанданго“ и „Морска дъга“ на Мими Николова.

Класирането в „БНР топ 20" през тази седмица е:

1. „Смей се“ - Борис Илиев

2. „Химера“ - „Тома"

3. „Утре вече е вчера“ - Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени"

4. „Слънчево момиче“ - Димитрина Германова

5. „Аз съм човек“ - Пламен Бонев De La Bona

6. „Безсъние“ - „Тангра“

7. „По-далече“ - Александър

8. „Свобода“ - D2 и Део

9. Come With Me - Velvet Orbit

10. „Демон“ - Ники Урумов

11. „Идваш към мен“ - Графа

12. „Миг от приказка“ (акустична версия) – „Фанданго“

13. „Остава нещо“ - Орлин Горанов и Дария Томова

14. „Само теб да обичам“ - Дани Илиева

15. Amarela - Деля Харалампиева

16. Higher - Airbag

17. „Отпечатък“ - Маргарита Хранова

18. „Последната врата“ - Сергей Вардеварян

19. „Другата част“ - Михаела Маринова, Павел

20. „Любовта“ - Кремена Митева

Всяка седмица Българското национално радио (БНР) представя в ефир 22 песни от различни стилове и поколения, които са в унисон с мисията на радиото като обществена медия, формираща вкусовете на аудиторията. Две от песните с най-нисък бал или с достигнат лимит за престой в класацията (от 10 седмици) отпадат. На тяхно място влизат две нови предложения, избрани от селекционен екип, който включва музикални редактори, продуценти и звукорежисьори от програма „Хоризонт“, програма „Христо Ботев“, регионалните програми на БНР и дирекция „Музикална продукция и състави“. Гласуването на слушателите на сайта top20.bnr.bg формира 50% от подреждането в класацията. Другите 50 процента са гласовете на членовете на музикалната редколегия. „БНР топ 20" се излъчва всяка седмица – от понеделник до неделя във всички национални и регионални програми на БНР.

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