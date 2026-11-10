Ана Борисова: Фолклорът е нишката между поколенията (подкаст)

Ана Борисова – вокален педагог, университетски преподавател и музикант с мисия - гостува в епизод 11 на "Студио Габрово". С нея говорим за децата, фолклора, образованието, корените и отговорността да възпитаваш не само добри певци, но и достойни хора.

„Освен че уча децата как да пеят, аз ги възпитавам как да бъдат достойни и честни хора, а това е много отговорно“, казва Ана Борисова.

И именно това усещане за отговорност преминава през целия ни разговор – разговор за професията като призвание, за учителя като човек, който оставя следа, и за фолклора като жива връзка между поколенията.

Фолклорът като нишка между миналото и бъдещето

За Ана Борисова работата с децата не се изчерпва с това да ги научи да изпълняват правилно една народна песен. Тя иска те да разбират какво пеят. Затова, когато започват работа върху фолклорна песен, първо идва текстът. Децата го прочитат, търсят непознатите думи, обсъждат значението им. Защото всяка песен разказва история, а разбирането на тази история е неразделна част от музиката.

„Поетичният текст е много важен, защото всеки текст разказва една история“, споделя тя.

Едва след това идват мелодията, орнаментиката и начинът на изпълнение. Защото фолклорът не е просто музика. Той е памет, език, образи, ценности и начин да разберем хората, които са били преди нас.

И именно тази нишка между поколенията Ана Борисова се стреми да не бъде прекъсната.

Да възпитаваш в епохата на технологиите

В разговора тя разказва и за най-новото си професионално предизвикателство – научен труд, посветен на предучилищното образование и възпитание.

„Вярвам, че това, което пиша в момента, ще има принос за бъдещите поколения, особено в нашата епоха на технологии и изкуствен интелект – за да държим децата в кондиция за истинското, за магията на фолклора.“

В свят, в който технологиите все повече присъстват в живота на децата, въпросът какво ще им помогне да останат свързани с реалното, с човешкото и с културната си памет става все по-важен.

„Камъкът си тежи на мястото“

Говорим и за избора да останеш в малкия град, да работиш тук и да изграждаш тук. Защото понякога големите възможности не означават непременно да напуснеш мястото, от което си тръгнал. Има смисъл да останеш там, където можеш да бъдеш полезен.

„Камъкът си тежи на мястото“ – тази мисъл се превръща в един от символите на разговора ни за Дряново и Габрово, за професионалния път и за необходимостта да развиваме себе си и средата около нас.

Колю Фичето – вдъхновение за майсторство

Сред големите вдъхновения за Ана Борисова е един от най-ярките символи на Дряново и региона – Майстор Колю Фичето.

„Почти всеки ден минавам покрай паметника на Колю Фичето и си казвам – Господи, колко сме малки! Колко много имаме да научим от този голям и достоен човек!“

За нея Майсторът е пример за отдаденост, постоянство и стремеж към съвършенство.

„Такива темели трябва да поставяме, които да бъдат устойчиви във времето!“

Това е и една от големите теми в разговора ни – какво оставяме след себе си.

"Нишан" - песен за любовта

Може ли песента да възпитава? Може ли да учи на обич, любов и доброта? Може ли една мелодия да пренесе емоция през вековете и да я направи жива за човек, който я чува днес?

В „Студио Габрово“ говорим и за авторската песен „Нишан“ – песен за любовта към музиката, към любимия човек, към децата и към корените. Музиката може да бъде не само изкуство, но и начин да предаваш усещане, памет и ценности.

„Пеещо огледало“ – децата трябва да постигат целите си заедно

Разговорът ни стига и до иновативния модел „Пеещо огледало“ – подход, който поставя в центъра не само индивидуалното развитие на детето, но и работата в екип, взаимодействието и изграждането на емоционална интелигентност.

„Децата трябва да могат да постигат целите си заедно!“ - казва Ана Борисова. Това е урок, който далеч надхвърля музиката.

Защото умението да слушаш другия, да се съобразяваш, да работиш за общ резултат и да споделяш успеха са качества, които остават за цял живот.

Доверието между родители, деца и учители

В разговора има място и за една важна тема за всеки родител – избора на педагог и пътя, който детето ще извърви.

„За мен е важно родителите, които имат намерение децата им да се занимават с пеене, да се доверяват на педагозите, които работим с децата.“

Защото добрият резултат не идва само от усилията на детето. Той се изгражда в партньорството между дете, родител и учител – с доверие, постоянство и обща посока.

Какво оставяме след себе си?

В края на разговора се връщаме там, откъдето започнахме – към будителството. Към хората, които не просто предават знания, а дават пример. Към онези, които пазят паметта, но не живеят само в миналото. Към учителите, които подготвят следващото поколение.

И към въпроса какво ще остане след нас.

„Да търсим опита от предците, който да ни донесе мъдрост, сили, вяра, обич, с която мъдрост да продължим нашия път и един ден ние да донесем тази мъдрост за някой друг!“

Това е разговор за миналото, настоящето и бъдещето. За фолклора като памет. За музиката като възпитание. За учителя като будител. За децата като бъдеще.

И за хората, които вярват, че истинската промяна започва с ежедневното усилие да бъдем малко по-добри, по-знаещи и по-отговорни.

Гледайте епизод 11 на „Студио Габрово“ с Ана Борисова – един разговор за корените, мисията и мъдростта, която трябва да предадем нататък.



Тази статия е създадена в рамките на инициатива „Свободен глас – информиран избор“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.

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