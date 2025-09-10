Откриват се над 1200 нови работни места с инвестиционни проекти за 68 млн. лв.

Министерският съвет одобри проект на договор, който да бъде сключен с инвеститори, получили сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и заявили прилагането на насърчителни мерки.
С това ще бъде насърчено и подкрепено осъществяването на инвестиционни проекти с планирани инвестиции на обща стойност от близо 68 млн. лв. и предвиждащи разкриването на близо 1200 нови работни места в страната.
Необходимите средства за насърчаване на инвестиционните проекти са в максимален размер до 6,7 млн. лв., уведомяват от правителствения пресцентър.
10.09 2025 в 13:01
