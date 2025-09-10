Откриват се над 1200 нови работни места с инвестиционни проекти за 68 млн. лв.

OFFNews 10 септември 2025 в 12:50 647 1
Министерският съвет одобри проект на договор, който да бъде сключен с инвеститори, получили сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и заявили прилагането на насърчителни мерки.

С това ще бъде насърчено и подкрепено осъществяването на инвестиционни проекти с планирани инвестиции на обща стойност от близо 68 млн. лв. и предвиждащи разкриването на близо 1200 нови работни места в страната.

Необходимите средства за насърчаване на инвестиционните проекти са в максимален размер до 6,7 млн. лв., уведомяват от правителствения пресцентър.

    10.09 2025 в 13:01

    Подвеждащо заглавие. Тия 1200 работни места са единствено в сферата на пожеланията и неопределен момент в бъдещето . 6.7 млн ще бъдат подарени на наши хора за брошури.
     
