Огромен интерес към програмата за дигитализация – заявките надвишават бюджета с 8 млн. лв.

Над 2400 фирми са кандидатствали за европейско финансиране за дигитализация, съобщават от Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Микро- и малки предприятия ще получат между 5000 и 50 000 лв. (около 2550–25 560 евро) за внедряване на ERP и CRM системи, създаване на онлайн магазини, подобряване на киберсигурността и оптимизиране на логистични процеси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ беше 26 септември 2025 г. Общата заявена безвъзмездна помощ възлиза на 87,6 млн. лв., което е с близо 8 млн. лв. над бюджета на мярката.

Със средствата предприятията ще могат да внедряват ИКТ услуги и решения – от онлайн търговия и защита на данни до системи за управление на ресурсите и взаимоотношенията с клиенти. Финансират се още проекти за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси.

Оценката на подадените предложения ще започне в началото на октомври. След нейното приключване ще бъдат публикувани списъците с одобрените кандидати и ще стартира процесът по сключване на договори за финансиране.