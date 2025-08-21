Times: Европа зове Тръмп да разположи изтребители в Румъния

Европейските страни настояват президентът на САЩ Доналд Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурността на Украйна, съобщава Times.

„Висшите военни ръководители на Европа обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО строи най-голямата си авиационна база на Стария континент, за да възпрепятства повторна инвазия на Русия“, пише вестникът.

Този въпрос е бил обсъден на среща на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн с военните лидери на Великобритания, Германия, Франция, Финландия и Италия.

В момента НАТО осъществява мисии по патрулиране на въздушното пространство над Черно море от авиационната база „Михай Когълничану“ в Румъния, която беше център на базиране на американските войски по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски самолети.

В рамките на „Коалицията на желаещите“ Лондон предложи да разположи изтребители "Тайфун" в западната част на Украйна и да изпрати 3-5 хиляди военнослужещи за обучение на украинската армия. Свои войски могат да изпратят и Франция, Канада и Австралия, пише Times, цитиран от Би Би Си.