Times: Европа зове Тръмп да разположи изтребители в Румъния

Европейските страни настояват президентът на САЩ Доналд Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурността на Украйна, съобщава Times.
„Висшите военни ръководители на Европа обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО строи най-голямата си авиационна база на Стария континент, за да възпрепятства повторна инвазия на Русия“, пише вестникът.
Този въпрос е бил обсъден на среща на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн с военните лидери на Великобритания, Германия, Франция, Финландия и Италия.
В момента НАТО осъществява мисии по патрулиране на въздушното пространство над Черно море от авиационната база „Михай Когълничану“ в Румъния, която беше център на базиране на американските войски по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски самолети.
В рамките на „Коалицията на желаещите“ Лондон предложи да разположи изтребители "Тайфун" в западната част на Украйна и да изпрати 3-5 хиляди военнослужещи за обучение на украинската армия. Свои войски могат да изпратят и Франция, Канада и Австралия, пише Times, цитиран от Би Би Си.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
4
21.08 2025 в 13:26
Вторник: Тръмп няма да сложи ботуши на терен, ''може би само въздушна подкрепа''.
Сряда: „Тръмп казва, че е „възможно“ Путин да не иска да сключи сделка за прекратяване на войната в Украйна“.
7 месеца санкциите бяха зад ъгъла и все там си седят .
7 месеца, всеки ден поредното подвеждащо „твърдение“ от саркастичния перчем..
„Москва игнорира Тръмп“, жалко, че останалият свят не прави същото.
Междувременно, е въвел военно положение в държавата, за да може да разшири контрола си, строи заграждения и превръща страната си в концлагер..
Не знам само на кой още не му е ясно че, перчема няма истински интерес към засегнатите хора, той просто иска да се чувства важен и ''велик''. :(
3055
3
21.08 2025 в 12:45
Ванс казва, че Европа трябва да предостави гаранции за сигурност на Украйна, като Пентагонът потвърждава, че участието на САЩ ще бъде „минимално“
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Европа трябва да „понесе тежестта“ и да поеме „лъвския пай“ от отговорността за защитата на Украйна , ако бъде постигнато мирно споразумение с Русия .
Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби междувременно заяви, че американското участие във всяка бъдеща мироопазваща мисия в региона ще бъде „минимално“, според Politico .
----------
Последни новини за войната между Украйна и Русия: Москва атакува „тромавата“ Европа и игнорира призивите на Тръмп за среща на върха между Зеленски и Путин
от The Independent
542
2
21.08 2025 в 12:12
4067
1
21.08 2025 в 12:04
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска