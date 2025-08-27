Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк

Стив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Преговорите с Русия продължават всеки ден, заяви още той пред телевизия "Фокс Нюз" вчера на фона на опитите на Тръмп да сложи край на войната.

Засега няма информация за напредък.

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение. "Това обаче е много сложен конфликт", добави в той, цитиран от БТА.

Също вчера Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня.

    Шпагата

    27.08 2025 в 08:24

    Колко фалшиво звучат състрадателните приказки за продължаващите убийства в Украйна от устата на американския галфон, който постиля червен килим именно на виновника за тия масови убийства ...
     
