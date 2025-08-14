Пореден обмен на пленници - в Украйна се завърна и боец след 11 години в руски зандан

Днес се състоя 67-ия пореден обмен на военнопленници между Украйна и Русия. Размяната е 84 на 84.

Обменени са 33 военнослужещи и 51 цивилни украинци. Според Женевската конвенция обикновени граждани не могат да бъдат държани в плен, но Русия не спазва това.

„Особеното в днешния обмен е, че успяха да бъдат освободени цивилни и военни украинци, задържани на временно окупираните територии още преди пълномащабната война, и бяха незаконно осъдени на дългогодишни присъди – от 10 до 18 години затвор. Един от освободените е бил в плен 4013 дни. Бил е пленен в Донецка област още през 2014 г.", съобщават от Координационният щаб на Украйна.

На родна земя се завръщат и украинци, заловени и осъдени от окупаторите в периода 2016–2021 г. Сред освободените има три жени от Донецка и Луганска област. Едната от тях е учителка в начално училище, лишена от свобода през 2019 г.

Сред днешните освободени цивилни е и 27-годишен мъж, който е бил незаконно лишен от свобода през 2016 г., когато е бил едва на 18 години.

Освен цивилните са освободени и 33-ма военни. Десет от тях са офицери. Завръщат се у дома защитници на Мариупол, представители на Военно-морските сили и Държавната гранична служба.

„От руски плен се прибират и две двойки родни братя, които са били задържани от март и април 2022 г. Повечето от освободените, както цивилни, така и военни, имат здравословни проблеми и инвалидност. Най-младият от освободените е на 26 години, а най-възрастният е на 74 години, от които последните 7 (от 2018 г.) е прекарал в руски затвор“, посочват от Координационния щаб.

Този 67-ми обмен е осъществен с посредничеството на Обединените арабски емирства.

„Благодарен съм на всички, които помагат да продължим да освобождаваме украинските пленници. Благодаря на нашите екипи – на всички в Координационния щаб, ГУР (Главно управление на разузнаването) на специалните служби, които работят за завръщането на нашите хора. Благодаря на ОАЕ за помощта в този обмен. А главното, благодаря на нашите воини, които ежеседмично на фронта попълват обменния фонд на Украйна. Храбростта и ефективността на нашите подразделения на фронта – е в това число и възможност да връщаме нашите хора вкъщи. Ще има още обмени“, коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски.

В плен на руснаците се намират и етнически българи – таврийски, бесарабски и кримски. Някои от тях са военни, други са цивилни.