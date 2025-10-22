Полският премиер: Подслушвали са семейството ми с ''Пегасъс''

Полският премиер Доналд Туск заяви, че съпругата и дъщеря му са били незаконно следени с шпионския софтуер “Пегасъс“ (Pegasus) от предишното правителство на консервативната партия "Право и справедливост“ (ПиС), която сега е в опозиция, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

"Оказва се, че от ПиС са подслушвала съпругата ми и дъщеря ми“, написа Туск в социалната платформа ”Екс” тази сутрин.

"Цялото това шпиониране на най-близките ми вероятно е било провокирано от желанието на Качински да защити институцията на семейството. В името на традиционните ценности, разбира се“, добави премиерът, визирайки консервативните възгледи на лидера на ПиС Ярослав Качински.

Въпреки че може да не е била пряката мишена, Катажина Туск-Цуднас е възможно да е била случайна жертва на наблюдение, тъй като “Пегасъс“ е бил използван срещу нейния адвокат Роман Гертих - сега член на управляващата центристка коалиция.

Шефът на полските специалните служби Томаш Шемоняк заяви днес пред обществената телевизия “Те Ве Пе Инфо“ (TVP Info), че прокурорите са потвърдили, че телефонните разговори, проведени от дъщерята на Туск с лице, шпионирано с “Пегасъс“, може да са били обект на подслушване.

На въпроса дали дъщерята на премиера е била "случайна или целенасочена жертва“ на наблюдението Шемоняк отговори, че "прокуратурата трябва да реши“.

По-късно днес говорител на Националната прокуратура написа в изявление за ПАП, че няма доказателства дъщерята на премиера да е била обект на софтуер за хакване на телефони.

"Събраните досега доказателства не показват, че софтуерът е бил използван директно срещу Катажина Туск-Цудна“, каза той.

Националната прокуратура потвърди, че прокурорите са взели показания от дъщерята на премиера като част от разследването.

Според полските медии съпругата на премиера – Малгожата Туск – също предстои да бъде разпитана.

Разследването върви паралелно с парламентарна комисия, която проверява дали системата за наблюдение „Пегасъс“ е била използвана от държавните органи по време на управлението на консервативната партия „Право и справедливост“, за да следят политически опоненти, активисти и журналисти. В сряда бившият заместник-министър на правосъдието Михал Вош беше официално обвинен в злоупотреба с власт във връзка с покупката на софтуера от Фонда за правосъдие, предназначен за подпомагане на жертви на престъпления.

“Пегасъс“ е шпионски софтуер, разработен от израелската компания “Ен Ес О Груп“ за борба с тероризма и организираната престъпност.