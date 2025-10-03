Летището в Мюнхен беше затворено заради дронове

Летището в Мюнхен възобнови работата си, след като през нощта бе затворено заради забелязани дронове.

17 полета бяха отменени, засегнати са били около 3 000 пътници

15 пристигащи полета са насочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт. По информация на въздушния контрол, в района на летището са забелязани няколко безпилотни машини. Малко след 23 часа местно време е взето решение пистите да бъдат затворени.

След извършени огледи, пристигналите на място полицаи не са открили подозрителни хора или предмети.

Подобни инциденти имаше в Дания и Норвегия миналата седмица.