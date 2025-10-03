Летището в Мюнхен беше затворено заради дронове

OFFNews 03 октомври 2025 в 07:53 41 0
Летището в Мюнхен

Снимка БТА/АП
Летището в Мюнхен възобнови работа рано тази сутрин

Летището в Мюнхен възобнови работата си, след като през нощта бе затворено заради забелязани дронове. 

17 полета бяха отменени, засегнати са били около 3 000 пътници

15 пристигащи полета са насочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт. По информация на въздушния контрол, в района на летището са забелязани няколко безпилотни машини. Малко след 23 часа местно време е взето решение пистите да бъдат затворени.

След извършени огледи, пристигналите на място полицаи не са открили подозрителни хора или предмети.

Подобни инциденти имаше в Дания и Норвегия миналата седмица.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Томахоук за удари по Москва. Фронтова линия с Камен Невенкин