Десетки журналисти бойкотират Пентагона заради новите ограничения върху работата им

Десетки журналисти напуснаха Пентагона вчера в знак на протест срещу новите правила, наложени от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Репортерите предадоха пропуските си и излязоха от сградата, след като отказаха да се съобразят с изискванията, които предвиждат санкции за публикуване на информация без предварително одобрение от министъра - независимо дали тя е класифицирана или не, предаде Асошиейтед прес.

Мерките, определени от ръководството на страната като логични, целят да ограничат "подривната" роля на пресата. Повечето медии отхвърлиха мерките почти единодушно.

Около 40-50 репортери напуснаха сградата заедно в 16:00 ч.- крайният срок, определен от Пентагона. Коридорите на ведомството бяха осеяни с кутии с документи, докато репортерите изнасяха столове, копирни машини, книги и стари снимки към паркинга.

Засега не е ясно какъв ефект ще имат новите правила върху достъпа до информация, но медиите заявиха, че ще продължат да отразяват отбранителния сектор пълноценно.

Протестът идва на фона на нарастващо напрежение между администрацията на Доналд Тръмп и пресата. През последната година Тръмп води съдебни спорове с редица медии, а във вторник подкрепи действията на Хегсет, като заяви:

„Мисля, че той намира пресата за много подривна по отношение на световния мир. Пресата е много нечестна“.

Още преди въвеждането на новата политика Хегсет систематично ограничаваше достъпа на журналистите до информация, провеждайки едва два официални брифинга. Той също така забрани свободното придвижване в части от сградата и започна разследвания на изтичания на информация към медиите.