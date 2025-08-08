Армения и Азербайджан се помиряват, САЩ ги свързва с Коридора Тръмп за мир

Днес се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да обяви споразумение за прекратяване на конфликта между Азербайджан и Армения. Информацията е от Си Би Ес Нюз.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян ще присъстват на събитието в Овалния кабинет.

Армения възнамерява да предостави на САЩ права за развитие върху 43-километров транзитен коридор, който ще се нарича "Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет" и ще осигури достъп към Запада, са заявили два източника.

Американски официални лица са работили в продължение на месеци по сделката между Армения и Азербайджан. Напрежението между двете страни тлее от десетилетия и избухна в открит конфликт през 2023 г., когато Азербайджан започна офанзива в спорния регион Нагорни Карабах, принуждавайки десетки хиляди етнически арменци да напуснат.

Прекратяване на огъня през септември същата година предотврати по-мащабна война, а по-късно страните приключиха преговорите по мирен договор. Въпреки това разговорите за окончателно оформяне на сделката са в застой, а последните преговори в Абу Даби през юли не доведоха до пробив.

Азербайджан граничи с Русия и има потенциал да доставя нефт и газ в Украйна, а с мирното споразумение ще се отворят нови маршрути за доставки на стоки към Запада, заобикаляйки Русия и Иран, са заяви още източниците на Си Би Ес Нюз, цитирани от БНР.