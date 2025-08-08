Армения и Азербайджан се помиряват, САЩ ги свързва с Коридора Тръмп за мир

Днес се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да обяви споразумение за прекратяване на конфликта между Азербайджан и Армения. Информацията е от Си Би Ес Нюз.
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян ще присъстват на събитието в Овалния кабинет.
Армения възнамерява да предостави на САЩ права за развитие върху 43-километров транзитен коридор, който ще се нарича "Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет" и ще осигури достъп към Запада, са заявили два източника.
Американски официални лица са работили в продължение на месеци по сделката между Армения и Азербайджан. Напрежението между двете страни тлее от десетилетия и избухна в открит конфликт през 2023 г., когато Азербайджан започна офанзива в спорния регион Нагорни Карабах, принуждавайки десетки хиляди етнически арменци да напуснат.
Прекратяване на огъня през септември същата година предотврати по-мащабна война, а по-късно страните приключиха преговорите по мирен договор. Въпреки това разговорите за окончателно оформяне на сделката са в застой, а последните преговори в Абу Даби през юли не доведоха до пробив.
Азербайджан граничи с Русия и има потенциал да доставя нефт и газ в Украйна, а с мирното споразумение ще се отворят нови маршрути за доставки на стоки към Запада, заобикаляйки Русия и Иран, са заяви още източниците на Си Би Ес Нюз, цитирани от БНР.
08.08 2025 в 11:51
Руски удар с дрон в Киевска област: трима ранени, има съобщения за пожари
Руските сили атакуваха район Буча в Киевска област с дронове през нощта в петък, 8 август. Съобщава се за трима ранени, според началника на Киевската областна военна администрация Николай Калашник.
Калашник заяви, че три жени на възраст 16, 56 и 80 години са били ранени при нападението, добавяйки, че нараняванията са леки.
Ударът е причинил пожари и в частния сектор, както и повреди на къщи. На мястото на инцидента работят аварийни служби. RBC Ukraine
