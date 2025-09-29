Силви Вартан ще получи наградата за цялостен принос на Академията за мода за най-успешни и стилни българи

Силви Вартан ще получи наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи „БГ модна икона 2025“ в новата категория „За цялостен принос“ на 25 октомври лично от проф. Любомир Стойков по време на премиерата на документалния филм „От любов“ на Георги Тошев. Отличието, гласувано от българските арт и лайфстайл журналисти, ѝ се присъжда за огромните ѝ заслуги към световния имидж на България, както и за мащабните ѝ социални и благотворителни мисии, съобщават от екипа на „БГ модна икона“.

„Мегазвездата Силви Вартан е заслужила приза „БГ модна икона“, защото е социален, културен, морален и естетически еталон за пример и подражание. Изпитвам към нея обич и респект, тя е вдъхновение за всички българи, а и за хората по света“, каза проф. Любомир Стойков - председател на Академията за мода.

Другият лауреат на този приз – Христо Стоичков, вече получи статуетката през април на официална церемония. Тогава Силви Вартан не беше в България, затова ще я получи на премиерата на филма за живота и кариерата й.

„Филмът проследява емблематични етапи и епизоди от живота на прочутата звезда, която сменя държави, сцени, тоалети, музикални стилове и др. Непромененото в битието ѝ е едно единствено нещо и то е, че всичко в нейния живот е „от любов“. Филмът увлекателно разказва за аплодисментите и сълзите, за срещата с „Бийтълс“, за любовта и раздялата с Джони Холидей, за сбъднатите и несбъднати молитви. Това е пътят на една жена, която продължава да обича“, казват от екипа.

Сред досегашните носители на „БГ модна икона“ са Райна Кабаиванска, Лили Иванова, Илиана Раева, Мария Бакалова, Гала, Ники Кънчев, Георги Любенов, Ники Илиев, Йоана Буковска-Давидова, Ники Сотиров, Златимир Йочев, Светослав Иванов, Стефан А. Щерев, Орлин Горанов, Григор Димитров, Ивет Лалова, Таня Скринска, Теодора Духовникова, Орлин Павлов, Владимир Ампов-Графа, Владимир Карамазов, Елена Петрова, Калин Врачански, Юлияна Дончева, Димитър Бербатов, Миро, Мария Илиева, арх. Весела Мирянова, Кристина Патрашкова, Марина Цекова, Христина Бобокова, Ирина Влади, Дара, Мария Георгиева и др.