Протест на ''Възраждане'' отново поиска оставка и запазване на лева

Поддръжници на партия "Възраждане" отново излязоха на протест в центъра на София с призиви за запазване на българския лев и "суверенитета" и оставка на правителството.
Протестът започна в 16 часа в "триъгълника на властта", до БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".
"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на партията.
Снимки: БГНЕС
"Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната", заяви в интервю за БНТ по повод протеста депутатката Цвета Рангелова.
Протест днес е организиран и във Варна и в други градове.
Във Велико Търново протестът на привържениците на "Възраждане" прерасна в шествие и блокира централните улици на града, предава БНР.
