Протест на ''Възраждане'' отново поиска оставка и запазване на лева

OFFNews 13 септември 2025 в 16:29
Протестът

Снимка БГНЕС
Протестът на Възраждане

Поддръжници на партия "Възраждане" отново излязоха на протест в центъра на София с призиви за запазване на българския лев и "суверенитета" и оставка на правителството.

Протестът започна в 16 часа в "триъгълника на властта", до БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на партията.

Снимки: БГНЕС

"Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната", заяви в интервю за БНТ по повод протеста депутатката Цвета Рангелова.

Протест днес е организиран и във Варна и в други градове.

Във Велико Търново протестът на привържениците на "Възраждане" прерасна в шествие и блокира централните улици на града, предава БНР.

    Kilca

    13.09 2025 в 19:41

    Горките..

    Бекон

    13.09 2025 в 18:34

    Рейтинга на ваксинираните антивъксъри събиращи дарения в евро за протести ппотив еврото тръгна на долу и кво-кво аре дай пак да спасяваме лева... :))

    Valioka

    13.09 2025 в 18:06

    Тия нема ли да сберат повече от 500 души на протест, бе. Калъфи...

    flatko

    13.09 2025 в 17:30

    Дали пък целият милиционерски цирк в последните месеци не цели да вдигне процентите на Копейката - патерицата на Боко-Ново начало? Стари ченгесарски похвати.

    alfakentavur

    13.09 2025 в 17:19

    Хем искат запазване, хем оставка на лева?

    Mateevk

    13.09 2025 в 16:56

    Ей това му е големият кусур на руския мир. Че те кара да вярваш в нещо, в което не вярваш. Налага се някой да те освобождава, макар ти въобще да се не чувстваш поробен. Ти искаш да се приеме еврото като логичен завършен на процеса на нашата интеграция в Европа, но възрожденци искат да те накарат да повярваш, че всъщност това става против волята ти и един истински патриот не може да се откаже от гордия лев. Същата работа с войната в Украйна. Виждаш с очите си кой кого е нападнал и кой иска или не иска мир, ама възрожденци искат да те накарат да не вярваш на очите си. Излиза лъжкинята Захарова да твърди, че българският народ бил лудо влюбен в Русия, но тази му любов се потискала от управляваща хунта/режим или нещо такова, и не й се давало възможност да избухне. Обаче аз като погледна вътре в себе си виждам само нарастваща омраза, но не към Русия, а към Путин и зловещия му режим. И не мога да разбера защо трябва да потискам това чувство у мене. За да угодя на възрожденци и Захарова ли?
     