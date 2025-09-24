Десетки излязоха в София в подкрепа на военнопленниците в руските затвори

Над 30 души се събраха пред градинката на Народния театър "Иван Вазов" в София тази вечер. Акцията им е под наслов "Свобода за военнопленниците".

Демонстрантите призовават за свобода за всички пленници, намиращи в руските затвори. Сред пленените има и етнически българи.

Акцията се осъществява в столицата за втори пореден път - предишните акции в подкрепа на военнопленниците се проведе през юли в Пловдив и в София.

„Нека заедно кажем, че измъчването на живи хора не е допустимо през 21 век. Свобода за Азов! Свобода за всички пленници, които се намират в руските затвори!“ - заявиха демонстрантите.

Всички обмени на военнопленници се осъществяват с помощта на държава-посредник. Тъй като има етнически българи в плен, България спокойно може да съдейства за освобождаването им, каза Горица Радева, организатор на събитието.

„България трябва поне да направи опит за спасение на синовете си. Те умират бавно и мъчително по лагерите и затворите на Русия от глад, мъчения и унижения. България трябва да съдейства според възможностите си за обмен на всички пленници. Защото зверствата нямат народност. Защото издевателствата и нечовешкото отношение са недопустими във всяко време, във всяка страна. България, която е спасила евреите си през Втората световна война, сега може да спаси българите и украинците, попаднали в плен!“ - заяви още Горица Радева.