Желязков от Ню Йорк: Сред заложниците на Хамас има и български гражданин

Сред заложниците, които все още са задържани от Хамас, е един български гражданин.
Това заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации в Ню Йорк, съобщиха от МС. България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници. Кризата със заложниците засяга пряко и нашата страна. Сред лицата, които все още са задържани от Хамас, е един български гражданин“, посочи министър-председателят.
Той подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.
„България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма“, каза още Желязков.
Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят.
Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.
„Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство. За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото”, каза от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство – NCSEJ.
„Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати“, коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.
-1095
4
23.09 2025 в 11:53
И като оставим настрана наглостта на евреите-ционисти, ми е чудно какво ще да рече тая твар раболепна ако се срещне с Ердоган?
Ще се извини за терористите Левски, Ботев или ще го покани да открие паметник на Осман паша в центъра на София?!
Не че турски военен оркестър не дефилираше по повод независимостта на България....
Няма бъдеще тази държава, кога по върховете са само безгръбначни сервилни олигофрени....
Един Орешник им трябва в "триъгълника" та да се очисти тая държава от гнилото.
4067
3
23.09 2025 в 11:51
2905
2
23.09 2025 в 11:44
От къде е този нов заложник с наш паспорт? От колко време МВнР и службите знаят за него и защо тепърва почваме совалки да го освобождават?! 717 дни са минали от онзи ден. 717 дни наш сънародник е в плен и ние чак сега споменаваме за това?!
2485
1
23.09 2025 в 11:17
