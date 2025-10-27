Драгомир Стойнев: ИТН предложи ротацията, ние се съгласихме. Няма драма

"Има такъв народ" предложиха ротацията на председателите на парламента, ние се съгласихме. Не виждам никаква драма. Това е един организационен проблем, който трябваше да бъде решен, защото бе създадено напрежение.

Това обяви председателят на депутатската група на БСП Драгомир Драганов пред бТВ по повод решението сегашният шеф на НС Наталия Киселова да бъде отстранена от поста.

"Имаше спорове с месеци. Претенцията на ГЕРБ за председателския пост започна още със сформирането на правителството от януари месец. Всеки месец сме водили тежки дебати по тази тема. Всеки месец ГЕРБ поставяха темата за махане на Киселова от председателското място. Тепърва утре имаме съвет за управление, разговорите продължават", коментира още Стойнев.

Той допълни, че БСП се е съгласила с предложението на ГЕРБ за ротация, "защото в крайна сметка идеята да стане от трите политически сили се роди в последните дни, което е и наистина възможно - и трите партии от коалицията да се редуват в управлението и на четвъртата година Киселова отново да е шеф на парламента".

Стойнев допълни, че напрежението е дошло от ГЕРБ, които държали на председателското място, тъй като имат повече депутати в парламента.