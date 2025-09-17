Борисов: ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет

"Продължаваме промяната-Демократична България" се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира петия вот на недоверие, по който се водят дебати в пленарна зала.
"ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването, ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит. Какво да кажа за консервативните уж, десните уж, партии които вкарват вот", заяви Борисов в кулоарите на парламента.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и решенето на президента Румен Радев да даде на компетентните органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот. Според Борисов Радев не се държи като държавен глава, а като партиен лидер.
"Може би това е поредният подарък. От пет години ние нямаме никакво влияние над ВМЗ. Всички опити са да не се случи тази инвестиция е да не стане", каза той.
По отношение на закриването на антикорупционната комисия, лидерът на ГЕРБ посочи, че се водят преговори и неговата позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остане, "защото тя беше правена за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички репресивни органи на държавата".
На въпрос дали ще се водят преговори с опозицията за попълване на ВСС и инспектората Борисов обяви, че се е наслушал на разговорите на ПП-ДБ за съдебна реформа.
"Те се провеждаха всеки ден в моя кабинет. В цялата съдебна реформа всичко, което се направи беше направено от ПП-ДБ и аз ги подкрепях", каза той.
Борисов подчерта, че няма как да водят разговори с "Възраждане", защото имат идеологически различия.
"За разлика от ПП-ДБ ние не сме всеядни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
17969
1
17.09 2025 в 11:14
Карадимов: Еврото не е причина за поскъпване на храните, проблемът е в структурата на пазара
Пети вот на недоверие към правителството
Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС да спре да купува руски газ
Пети вот на недоверие към правителството
Руски удари спряха влакове в Украйна, два дрона поразиха хотел в Краматорск