Борисов: ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет

"Продължаваме промяната-Демократична България" се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира петия вот на недоверие, по който се водят дебати в пленарна зала.

"ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка. Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването, ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит. Какво да кажа за консервативните уж, десните уж, партии които вкарват вот", заяви Борисов в кулоарите на парламента.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и решенето на президента Румен Радев да даде на компетентните органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот. Според Борисов Радев не се държи като държавен глава, а като партиен лидер.

"Може би това е поредният подарък. От пет години ние нямаме никакво влияние над ВМЗ. Всички опити са да не се случи тази инвестиция е да не стане", каза той.

По отношение на закриването на антикорупционната комисия, лидерът на ГЕРБ посочи, че се водят преговори и неговата позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остане, "защото тя беше правена за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички репресивни органи на държавата".

На въпрос дали ще се водят преговори с опозицията за попълване на ВСС и инспектората Борисов обяви, че се е наслушал на разговорите на ПП-ДБ за съдебна реформа.

"Те се провеждаха всеки ден в моя кабинет. В цялата съдебна реформа всичко, което се направи беше направено от ПП-ДБ и аз ги подкрепях", каза той.

Борисов подчерта, че няма как да водят разговори с "Възраждане", защото имат идеологически различия.