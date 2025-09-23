Жители на ''Дружба'' протестират срещу планирания ремонт на ''Топлофикация София''

Десетки жители на столичния квартал "Дружба 2" се събраха на нов протест срещу планирания ремонт на "Топлофикация София".
Гражданите протестират заради планирания ремонт, който ще спре парното и топлата вода на около 40 хиляди абонати през отоплителния сезон. Ремонтът е планиран да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември.
Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“. Няколко минути по-късно за кратко настъпи и напрежение, тъй като демонстрантите отказаха да пропуснат автобуси и тролеи на столичния градски транспорт.
Ще бъде направен опит за обходен маршрут за автобусите, но ще бъде трудно, уточниха органите на реда.
По-рано днес в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столична община беше изслушан изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров.
Днес от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) изразиха своето безпокойство от бъдещо нарушаване на правата на гражданите, ползващи услугите на "Топлофикация София", което ще ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика, целяща постигането на необходим резултат.
