Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои

Областният управител на Бургас е задействал системата за ранно оповестяване BG-Alert Царево, съобщи администрацията на общината във фейсбук.
"Възможни са интензивни валежи на територията на община Царево през нощта. Призоваваме хората да бъдат внимателни и да не излизат в късните часове и при силен дъжд, освен при крайна необходимост, се посочва в съобщението.
От Общината добавят, че при необходимост дежурните екипи са в готовност да реагират своевременно.
Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.
Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там през следващото денонощие
Системата BG-Alert е активирана и в района на Свети Влас, и ваканционното селище Елените.
На 3 октомври заради поройни дъждове беше обявено бедствено положение на територията на община Царево, а от потенциално опасните райони бяха евакуирани хора.
