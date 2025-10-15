Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои

Областният управител на Бургас е задействал системата за ранно оповестяване BG-Alert Царево, съобщи администрацията на общината във фейсбук.

"Възможни са интензивни валежи на територията на община Царево през нощта. Призоваваме хората да бъдат внимателни и да не излизат в късните часове и при силен дъжд, освен при крайна необходимост, се посочва в съобщението.

От Общината добавят, че при необходимост дежурните екипи са в готовност да реагират своевременно.

Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.

Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там през следващото денонощие

Системата BG-Alert е активирана и в района на Свети Влас, и ваканционното селище Елените.

На 3 октомври заради поройни дъждове беше обявено бедствено положение на територията на община Царево, а от потенциално опасните райони бяха евакуирани хора.