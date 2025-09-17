Варненци излязоха за девети път на протест в подкрепа на Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев тази вечер, предаде bTV.

За пореден път жителите на Варна се събраха, за да поискат освобождаването на тримата.

Протестиращите се събраха пред сградата на Общината, след което се отправиха на шествие до площад “Независимост”, където се намира Съдебната палата.

Там с фенерчета беше осветена сградата на Съдебната палата като символ за исканото изсветляване на правосъдата система в страната.

По-рано днес съдебен състав на Софийския апелативен си направи отвод по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев заради квалификациите "зависими", "бухалки" и "некомпетентни", изречени публично от адвокати на Коцев по адрес на съдията, който на първа инстанция остави кмета на Варна в ареста.

Делото ще бъде разпределено на друг съдебен състав.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.