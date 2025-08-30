Уикенд за море, в планините ще завали

Слънчево ще е времето днес. След обяд от запад облачността ще се увеличава, а привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури.
Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен източен вятър.
Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33 градуса, според прогнозата на НИМХ.
В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28°, а на 2000 метра - около 20 градуса.
Край морето ще грее слънце, дъжд не се задава. На брега термометрите ще се качат до 29°, а сред вълните от 2-3 бала - до 25 градуса.
През деня в неделя по преминаващия студен атмосферен фронт валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.
Слънцето се връща в понеделник, но все още са възможни изолирани краткотрайни превалявания. Започва затопляне
