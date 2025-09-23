Трамваите по Скобелев ще се местят по проекта от 2018 г., ще минават по рампа над тунела

Трамваите 1,6,7 и 27, които се движат по бул. "Скобелев" няма да спрат, ще се движат по второ трамвайно трасе, което предстои да се изгради в съседство с досегашните линии.

Това стана ясно в комисията по транспорт на СОС. Преди дни Върховния касационен съд постанови в срок от една година Столичната община да премахне трамвайните линии под прозорците на хората. Временната линия е от 2012 г. и трябваше да бъде премахната след построяването на метрото под НДК.

Преди 4-5 години беше проведена обществена поръчка с ремонт на подлеза и с техническо решение естакада, която да вкара линиите над подлеза и да се две, за да не се изчакват мотрисите.

Това припомни председателят на комисията по транспорт в СОС Иван Таков, на заседанието съветниците обсъждаха как да се реши проблемът с трамваите по бул. "Скобелев" след окончателното решение на ВКС до една година Столичната община да премахне трамвайните линии под прозорците на хората.

Не разглеждаме вариант за премахване на трасето и спиране на трамвайните линии. Техническото решение от 2018 година е оптимално - изграждане на стоманенобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе по Скобелев.

Открита процедура по ЗОП е единствен възможен вариант, предвид срока, поставен ни от ВКС, обясни Лютов.

Старата обществена поръчка беше прекратена, сега ще бъде разделена и изграждането на рампата ще бъде обособена в отделна самостоятелна поръчка.

Тунелът има проблем с хидроизолацията, трябва да се разбие площадът до НДК, за да се установи точно какъв е проблемът, подчерта Андрей Зографски от Спаси София.

Евгени Ганчев, шеф на "Електротранспорт", се съгласи с Лютов, че други варианти не могат да се обсъждат. Трябва да се запази максимално движението на съществуващите линии по време на строителството, обясни той.

За прогнозна стойност ще използваме цената от 2022 година, оскъпена по данни на НСИ, уточни Лютов.