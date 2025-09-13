Слънце и облаци се редуват днес, вълни от 3 бала в морето

Слънчево с разкъсана облачност ще е времето днес. На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 27 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 21°, а на 2000 метра - около 14 градуса.

Денят край морето ще започне със облаци, но по-късно слънцето ще се покаже. На брега и сред вълните от 3 бала термометрите ще се качат до 25 градуса.

В неделя максималните температури ще бъдат предимно между 25° и 30°, вятърът от изток ще се усили. Вечерта в Западна България ще завали дъжд, в планинските райони с гръмотевици.