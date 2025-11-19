СДВР продава 11 пенсионирани коня

СДВР публикува обява за продажба на 11 пенсионирани коня.

Те ще бъдат продадени на търг на 24 ноември 2025 г., става ясно от обявата.

За нея сигнализира сдружението за животните в индустрията "КАЖИ". Според сдружението търгът не третира конете с нужното хуманно и отговорно отношение.

Търгът с явно наддаване ще се проведе в отдел "Специализирани полицейски сили" в столичния кв. "Бенковски".

Началните цени на конете са между 400 и 900 лева без ДДС.

Сдружението "КАЖИ" призовава за нормативно уреждане на пенсионирането на служебните животни – кучета и коне, независимо дали се използват с системите на вътрешните работи или отбраната.