С още 7 дни удължават бедственото положение в Елените

С още 7 дни се удължава бедственото положение в Елените, предаде БНТ.

Инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към Национална електрическа компания ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище, стана ясно по време на посещение на премиера Росен Желязков в района, засегнат от наводнението през изминалата седмица.

В останалите населени места на територията на община Несебър бедственото положение отпада към момента. На територията на "Елените" има множество наводнени сгради, наноси от земни маси, дървесна растителност, разрушена техническа инфраструктура.

Още днес ще бъдат осигурени и 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за нуждите на хората в „Свети Влас“ и „Елените“. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.

От Областната администрация в Бургас заявиха, че повторните контролни проби за качеството на питейната вода, взети в засегнатите райони на област Бургас след наводненията, показват добри резултати във всички населени места с изключение на "Елените", Свети Влас и Китен.