Ремонти и промени в движението по части от три магистрали

За ремонти и промени в движението от днес по участъци от три магистрали - „Тракия", „Струма" и „Хемус", съобщи Агенция „Пътна инфраструктура".
На 16 септември от 9 ч. до 19 ч. движението от 33-и км до 34-и км на магистрала „Тракия" в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента поради асфалтови дейности в участъка на територията на Софийска област.
На 16 и 17 септември през нощта за подмяна на повредени табели поетапно ще бъде ограничавано движението и през двете тръби на тунел „Правешки
ханове" на „Хемус".
За изпълнение на планираните дейности от 21 ч. на 16 септември до 5 ч. на 17 септември ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато
се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел „Правец" /при км 52/ по път I-3
Ботевград . Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Осиковска Лакавица" /при км 60/. Трафикът за София ще преминава без ограничения.
От 21 ч. на 17 септември до 5 ч. на 18 септември ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София.
Докато се изпълняват предвидените работи през нощта трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел „Осиковска Лакавица" /при км 60/ по път I-3 Ботевград-Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Правец" /при км 52/.
Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.
От 16 септември до 19 септември между 7 ч. и 17 ч., движението в посока София от 37-и до 56-и км на магистрала „Струма" поетапно ще се осъществява в
активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата
настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и
изпреварващата ленти на магистралата.
От тази сутрин до 18 ч. на 18 септември за ремонт на приемопредавателна станция на мобилен оператор ще се ограничи и движението в
тръбата за Перник на тунел „Мало Бучино" на АМ „Струма". Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.
