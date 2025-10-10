Ремонт на релсите на два трамвая през уикенда

Ремонт на релсите на трамваи № 20 и 23 ще се извърши през уикенда, съобщи Столична община.

От 00:00 ч. на 11 октомври до 18:00 ч. в неделя ще се извърши ремонт на релсовия път по маршрутите на трамвайна линия №20 от бул. „Цветан Лазаров“ до депо „Искър“ и трамвайна линия №23 между бул. „Искърско шосе“ и ул. „Обиколна“.

За времето на ремонтите се въвежда следната временна организация на движение:

На 11.10.2025 г. трамвайна линия № 20 ще се движи както следва:

- от 04:30 до 11:30 часа по маршрут от трамвайно ухо „Гео Милев“ до

Младежки театър;

- от 11:30 до 24:00 часа по маршрут от трамвайно ухо „Гео Милев“ до

метростанция „Опълченска“.

- От 04:30 до 18:00 часа на 12.10.2025 г. трамвайна линия № 20 ще се движи по маршрут от трамвайно ухо „Гео Милев“ до площад „Паметник Левски“.

След 18:00 часа движението се възстановява по постоянния маршрут.

От 04:30 до 24:00 часа на 11.10.2025 г. (събота) и от 04:30 до 18:30 часа на 12.10.2025 г. (неделя) се разкрива временна електробусна линия № Е20Т с маршрут: от спирка с код 0605 „Ж.к. Дружба 1“ на тролейбусна линия № 11 в тролейбусно ухо на ул. „Амстердам“ (крайна и начална) наляво по ул. „Амстердам“, наляво по ул. „Димитър Пешев“, наляво по ул. „Искърско шосе“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“ и наляво по ул. „Иван Димитров – Куклата“ до автостанция „Гео Милев“ двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута. За линията се разкрива временна спирка "Разклона за летището“ на бул. „Асен Йорданов“ на 50 метра след бул. Христофор Колумб“ в посока автостанция „Гео Милев“.