Продължават ремонтите по АМ ''Тракия'', разрешено е движението и в аварийната лента

OFFNews 29 септември 2025 в 07:47 433 0
Тракия

Снимка БГНЕС/РОСЕН КАЛИНОВ
Задръстване на АМ ''Тракия''

Продължават ремонтите по автомагистрала "Тракия", които затрудняват движението в Област София, Пазарджик и Сливен. В три участъка движението се извършва само в платното за столицата, като там е разрешено движението и в аварийната лента.

Пътуващите между София и Пловдив могат да се използват трасето Ихтиман-Самоков и Подбалканския път.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация.

