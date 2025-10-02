Опесъчаваме на Витоша, няма проблеми с движението, обяви Терзиев

Първи сняг на Витоша. Възложихме опесъчаване и следим обстановката. Към момента е спокойно, няма данни за усложнения или проблеми с движението, съобщи кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

Достъпът до планината е изключително важен за мен и за екипа ми, защото тя е място за отдих, спорт и бягство от градския шум за хиляди столичани, обясни кметът.

Той припомня мерките, взети от СО, в организацията и контрола на снегопочистването, въведени през миналата зима:

Повишен контрол и строги санкции: При некачествено почистване, дейността просто не беше заплатена на фирмата-изпълнител. Принципът за това решение е, че парите на столичани се дават само за свършена работа.

Увеличени изисквания към изпълнителите: Настояхме за по-адекватна техника за планински зимни условия и по-чести обработки на пътищата.

Въведохме нощно почистване: Затварянето на пътищата до х. "Алеко" и "Златните мостове" през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) позволи цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната.

По-тясна координация: Създадохме процес на непрекъсната координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите за бърза реакция при сигнали.

Превантивни действия: Поехме ангажимента да отстраняваме опасно надвиснали дървета по пътните участъци, за да предотвратим рискове за безопасността.

Работим активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша. Целта ни е планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно.

Апелирам към всички шофьори: Моля, бъдете напълно оборудвани за зимни условия на Витоша (със зимни гуми и вериги) и се съобразявайте с препоръките на органите на терен. Вашата отговорност е част от общата ни безопасност. Ние продължаваме да работим!, призовава кметът Терзиев.