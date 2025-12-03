Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив

Два основни варианта за незабавна промяна на организацията на движението се обсъждат след тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив. Решава се дали да бъдат премахнати изцяло поставените предпазни огради, или да се въведат драстични ограничения на скоростта, стана ясно по време на среднощната инспекция на трасето.

Обследването се провежда в продължение на две нощи в тъмната част на денонощието, за да не се възпрепятства трафикът. Проверката обхваща трасето между кръговото кръстовище за Пазарджик и това за Асеновград – част от път II-86. В инспекцията участват представители на Европейския център за транспортни политики, Областно пътно управление - Пловдив, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Пътна полиция.

Инж. Петър Попов, директор на Областното пътно управление в Пловдив, обясни, че се прави пълна ревизия на всички елементи на пътя: асфалтова настилка, маркировка, отводняване и състояние на мантинелите.

Основен акцент в проверката е функционалността на поставените предпазни огради. Мантинелите са монтирани по време на ремонт през 2021 година с цел превантивно поддържане и ограничаване на безразборното включване в движението от крайпътни обекти. Статистиката обаче показва тревожна тенденция - след поставянето им броят на жертвите в участъка се е увеличил двойно.

Проблемът се корени в габаритите на пътя. Първоначално трасето е било третокласен път (т.нар. „Родопска яка“), който с разрастването на Пловдив е преквалифициран във второкласен. Трафикът е огромен - между 20 000 и 25 000 автомобила на денонощие.

Стеснените платна, ограничени от двете страни с мантинели, не оставят място за реакция при аварийна ситуация. По цялото протежение на пътя има само около 8 отбивки. Ако автомобил спука гума или аварира извън тези зони, той остава блокиран на пътното платно, превръщайки се в пречка и потенциална мишена за останалите участници в движението.

Междувременно напрежението сред гражданите расте. За 12 декември са насрочени граждански протести, които предвиждат блокада на Околовръстния път за един час.

Официалните резултати от независимото обследване ще бъдат представени на пресконференция, на която ще станат ясни конкретните констатации на експертите за състоянието на пътната отсечка.