МОН публикува отговорите на поправителната матура по БЕЛ

Министерство на образованието и науката публикува отговорите на днешния зрелостен изпит по български език и литература от сесията август-септември. 5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41 задача бе изтеглен вариант 11.

„Драмата на раздвоението“ по стихотворението на Пейо Яворов „Две души“ бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача. Избралите есе писаха по темата „Силата да прощаваш“.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември. В понеделник пък ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.

В МОН е постъпила информация за 7 анулирани работи днес.

Ключът с отговорите за теста от днешния изпит можете да видите ТУК.