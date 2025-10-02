Митов събра представители на 5 министерства заради лошото време

Вътрешният министър Даниел Митов свика съвещание заради усложняващата се метеорологична обстановка в страната и предупрежденията за опасни валежи. На срещата са представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, както и на Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.

Освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила и официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложняване на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната.

Очаква се в Западна България довечера дъждът да премине в мокър сняг. За утре е обявен оранжев код за валежи в половин България, в останалата част от страната кодът е жълт.

"Метео Болканс" съобщи, че вълнението на морето ще се усили до 5-7 бала, което означава вълни от 4-5 м. Фейсбук страницата "Витоша планина" предупреди за силен горолом на Витоша в широколистния пояс. "Очакванията са да има множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затрупат пътеките и пътищата в планината.

Предстоят сериозно застудяване и локални интензивни валежи, причинени от климатична аномалия. На някои места в рамките на един ден могат да паднат валежи, които са нормата за цял месец.

Министър Даниел Митов изброи основните институции, които имат компетентности за разрешаването на проблемите в такава обстановка. Той обяви, че очаква в оперативен порядък да се направи преглед на готовността и силите за действия, така че да се гарантира безопасността на хората и да се ограничат последиците.

Според предварителния дневен ред:

Министерството на околната среда и водите и Национален институт по метеорология и хидрология ще представят актуална информация за обстановката. Министерството на земеделието и храните ще представят състоянието на напоителната система. Регионалното министерство ще даде информация за осигуряването на планинските проходи и пътните артерии. Ресорното министерство ще представи доклад за обезпечаването на железопътния транспорт. Министерството на енергетиката ще докладва за осигуряването на непрекъснатост на енерго доставките. Готовността и реакцията за наблюдения на критичните места по общини е темата на Националното сдружение на общините. По линия на МВР - отговорностите за действие при усложнение, ранно предупреждение и оповестяване са концентрирани върху дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и областите дирекции на МВР в страната.