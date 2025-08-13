Министерството на отбраната ще организира лятна почивка у нас за деца от Украйна

От 30 август до 9 септември министерството на отбраната ще организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители, реши правителството днес.

Децата ще бъдат настанени в хотел „Сарафово - МО“ на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната.

Осигуряването на лятна почивка за децата от Украйна, преживели травми от войната, е с цел възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве.