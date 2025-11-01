Мъж, обявен за починал преди години, се оказа жив и здрав. Направил си в бивак в Пирин

При проверка в Национален парк „Пирин“ бе разкрит неочакван случай - намерен е мъж, който преди години е бил обявен първоначално за изчезнал, а впоследствие и за починал, съобщиха от парковата дирекция.

Нейни служители са открили и незаконно бивакуване на територията на парка, както и извършителя на нарушението.

При опит на служителите да го проверят и да му поискат лични документи, мъжът е проявил агресия, посочват от дирекцията. Поради възникналата опасност те са потърсили съдействие от полицията.

След пристигането на полицейския екип е установено, че нарушителят не притежава лични документи и затова е отведен в Районното управление в Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че той е бил обявен за изчезнал, а впоследствие съдът го е обявил за починал.

От дирекцията благодарят за съдействието на служителите на районното управление в Банско и напомнят, че дивото къмпингуване и бивакуване на територията на Национален парк „Пирин“ е строго забранено, освен на определените за целта места, пише БТА.

