КНСБ и Подкрепа на протест заради минималната заплата от 605 евро

29 октомври 2025 в 14:54

КНСБ и КТ "Подкрепа" организират в петък предупредителен протест пред сградата на Министерския съвет от 9 часа, съобщиха от двата синдиката. 

Поводът е "несъгласието на двете синдикални организации с предвиденото намаляване на размера на минималната работна заплата от началото на 2026 г. и липсата на държавна политика по доходите", посочват синдикатите.

Акцията е насрочена е непосредствено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден проектобюджетът за 2026 г. 

По-рано днес КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха, че в проектобюджета е предвидено размерът на минималната работна заплата да бъде 605 евро вместо вече обявеното 620 евро. 

