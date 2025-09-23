ИПБ до премиера: Изпитват кандидати за шофьори по остарели въпроси, няма питане за Зона 30

Кандидатите за шофьори се изпитват по остарели и вече невалидни текстове от закона. Това означава, че държавата съзнателно обучава и изпитва бъдещите водачи по некоректни и опасни стандарти.

Това твърдят от Института за пътна безопасност в свое становище, изпратено до премиера Росен Желязков.

След гласуваните от Народното събрание мащабни промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), отговорните Ви институции – ДАБДП и Министерството на транспорта и съобщенията – не са актуализирали изпитните въпроси, по които се провеждат теоретичните изпити за всички категории на кандидат-водачите. Това е не просто административен пропуск, а крещящ пример за управленско бездействие, което застрашава както качеството на обучението, така и безопасността на всички участници в движението. На 27 май лично Вие дадохте ултиматум на ДАБДП, АПИ, ИААА и МВР да постигнат „видими резултати" в борбата срещу войната по пътищата, в противен случай щели сте да предприемете кадрови и структурни промени. Почти четири месеца по-късно, нито резултати са видими, нито действия – предприети. Вашето мълчание по темата поражда сериозни съмнения – дали наистина Вие взимате решенията в изпълнителната власт, или просто изпълнявате политически компромиси, пишат от ИПБ

Те подчертават:

• Няма въпроси за зона 30;

• Няма въпроси за новите дефиниции в ЗДвП;

• Не се проверяват знания за спиране на МПС, приоритети на променящи се знаци, ИЕПС и др.;

• Няма въпроси за новата административнонаказателната отговорност, въпреки множеството промени в режима на санкции и ПАМ.

Всичко това не е просто техническа грешка. Това е системен срив, който разкрива управленска немощ, липса на контрол и отсъствие на реална политическа воля за реформи. Нещо повече – докато системата очевидно не функционира, ДАБДП си раздава награди за „постижения", което е не само цинично, но и дълбоко обидно към обществото, пишат още от ИПБ.