Хакери атакуваха сайта за катастрофите в България

18-годишният Мартин Атанасов създаде карта на катастрофите в България. Сайтът му обаче бе атакуван от хакери този следобед, съобщи БНТ.

Идеята хрумнала на момчето след трагичната смърт на 12-годишната Сияна. Картата "Черна писта" онагледява системните проблеми по пътищата из цялата държава и как те са свързани. Става дума за близо 180 000 катастрофи за периода 2021 - 2025 година.

Тя е интерактивна и на нея с червени точки са отбелязани всички катастрофи в този период. Целта е да се обърне внимание, че проблемът по пътищата не е само на определени места, а се случва навсякъде, пише националната телевизия.

Момчето казва, че данните са официални, поискани по Закона за достъп до обществена информация.

Към 15 часа Мартин съобщи за хакерска атака срещу сайта му, която струва хиляди долари.

"Черна писта" е интерактивна карта на най-кървавите участъци по пътищата у нас. В картата са събрани 177 хиляди произшествия, които са се случили у нас само за 4 години.

Единайсетокласникът не само учи, но работи и доброволства. Помагал и в бедствия, а сега показва проблемите по пътищата, които далеч не са само по 30-те опасни отсечки, определени от институциите, отбелязва БНТ.