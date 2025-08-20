Достъпът на автомобили до Терминал 2 е възстановен

Достъпът на автомобили до Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София е възстановен, съобщиха във Фейсбук от летището. Оттам посочват, че Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи нормално.

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната, информират от летището.

Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути.

От 4 август до днес (20.08) беше въведена временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София.

