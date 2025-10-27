Британците го закъсаха: От България пращат по куриери секс стимуланти на Острова

OFFNews 27 октомври 2025 в 14:06 1428 0

Снимка Агенция Митници

Митнически служители задържаха 3454 сашета, таблетки и ампули сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки, съобщиха от Агенция "Митници". 

Инспекторите са селектирали пратките за проверка след анализ на стоки, вложени в пратки за износ. Двете пратки са били с направление от България за Великобритания, а изпращачи са физически лица - български граждани с адресни регистрации в различни градове в страната.

Посоченото съдържание на пратките е хранителни добавки.

На 21.10.2025 г. при извършената проверка на първата селектирана пратка е установено, че тя съдържа 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди.

На 22.10.2025 г. митническите служители откриват в другата селектирана пратка 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност. 

Лекарствените средства и сексуални стимуланти са задържани и по двете проверки са в ход административнонаказателни производства.

