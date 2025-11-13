Българскa електрическа яхта е финалист в световните награди ''The Gussies 2025''

Българската компания Crooze е сред финалистите на престижните международни награди „The Gussies Electric Boat Awards 2025“, които отличават най-иновативните и устойчиви електрически плавателни съдове в света.
Моделът CROOZE EZ28 бе избран от международното почетно жури в категорията „Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft“, за електрически плавателни съдове с дължина над 8 м, утвърждавайки България като участник в глобалния елит на електрическото корабостроене.
„Това признание означава много за нашия екип – то празнува иновацията, отдадеността и визията зад това, което изграждаме в Crooze. Превърнахме идеите си в инженерни решения, а скиците – в реални изживявания. Така дефинираме същността на Crooze: траен дизайн, съвременна функционалност и електрическа елегантност,“ споделят от екипа на Crooze Yachts.
Създадена и разработена в България, CROOZE EZ28 е електрическа лодка от ново поколение, която съчетава модерен дизайн, персонализирани решения и високотехнологични системи за управление. Моделът предлага пълна дигитална свързаност чрез мобилно приложение, което осигурява достъп до ключови функционалности – включително управление на батерията, наблюдение в реално време и автоматични софтуерни актуализации.
Основани през 2020 г., „The Gussies Electric Boat Awards“ са създадени в чест на Гюстав Труве, френски изобретател и създател на първия електрически извънбордов мотор. Наградите отличават компании и визионери, които развиват чисти, тихи и нулевоемисионни технологии за морски транспорт. През 2025 г. в конкурса участват 122 електрически лодки от цял свят, като победителите ще бъдат определени чрез гласуване на международно жури (75%) и публичен вот (25%).
Може да гласувате за CROOZE EZ28 в категория Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft на официалния сайт на наградите.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България