Венета Райкова е новият водещ на ''Преди обед'', Франческа и Зейнеб отпадат

Венета Райкова е новият автор и водещ на обичаното токшоу „Преди обед". Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица на българския ефир, съобщи бТВ.

През годините Венета утвърждава името си като лице на редица високо-рейтингови предавания, автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-награждаваните и четени съвременни български писатели.

Есенният сезон на „Преди обед" обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В „Провалите на успелите" Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре, ще провокира зрителски коментари в „Да драснем клечката", ще участва в коментаторския панел на „Ергенът: Любов в рая". „Клубът на Петър Дочев" ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс. Верен на себе си Петър ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.

Запазената марка на „Преди обед" – седмична двойка популярни лица, които се включват в обсъждането на най-горещите теми, ще се завърне като част от предаването. В първата седмица това ще бъдат певицата Есил Дюран и криминалният психолог Тодор Тодоров.

Сред акцентите в есенния сезон са кулинарната поредица „Да, шеф" с Веси Цюрбрюг, здравните теми с Венета Георгиева, новата рубрика „Балконът" с Мира Христова, „Аз, потребителят" със Зара Лазарова и новата й рубрика – „Приключения със Зара", любопитните новини с Мария Вълдобрева, добрите дела с Цвета Макрегър и други.

От новия сезон Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова няма да бъдат част от екипа на „Преди обед". Франциска отново ще се отдаде на любовта си към танците, а основен приоритет за Зейнеб остават семейните й ангажименти.