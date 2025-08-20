Евровизия се завръща във Виена догодина

Международното музикално състезание "Евровизия" ще се завърне на 11 май догодина във Виена, съобщава БТА. Столицата на Австрия беше избрана пред планинския град Инсбрук, а мотото, с което се кандидатира, е "Европа, ще танцуваме ли?" (Europe, shall we dance?).

Както и през 2015 г., конкурсът ще се проведе във "Виенер Щадхале" (Wiener Stadhalle) - концертна зала с капацитет до 16 000 души. Единственият друг кандидат за домакинство - Инсбрук, заложи на алпийската си карта и своето гостоприемство с надеждата да спечели, но в крайна сметка градът със 132 000 жители загуби дуела срещу Виена.

"Репутацията на Виена, считана за един от най-важните градове в света на музиката, и нейното местоположение в сърцето на Европа я правят идеалния домакин за 70-ото издание на конкурса", каза директорът на "Евровизия" Мартин Грийн, след като австрийската обществената телевизия ORF обяви локацията.

Предишното издание на конкурса се състоя тази година в Базел, Швейцария. То беше спечелено от австриецът Йоханес Пич / Джей Джей с песента "Wasted love", която съчетава елементи на оперно пеене и техно. Това е третата победа на Австрия в конкурса — предишните две са през 1966 г. с песента на Удо Юргенс "Merci, Chérie" и през 2014 г. с песента на драг кралицата Кончита Вурст – "Rise Like a Phoenix".

„Евровизия“ се организира от Европейския съюз за радио и телевизия. Провежда се ежегодно от 1956 г. и много музикални изпълнители са се сдобили с известност именно след участието си в него. Макар и да съществува правило, което да не позволява политизирането на конкурса, той често бива критикуван заради неспазването му. През последните две издания ябълката на раздора беше участието на Израел, чиято тазгодишна представителка Ювал Рафаел спечели второто място с песента „New Day Will Rise“. Въпреки пропалестинските протести и освиркванията на място, песента спечели вота на публиката.