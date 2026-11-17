При изключително голям интерес премина представянето на книгата ''Русия отблизо: Поглед към Кремъл отвътре'' на известната американска журналистка и дългогодишен кореспондент на CNN Джил Дохърти. Събитието се проведе на 16 ноември във Френския институт в София и привлече множество желаещи да се срещнат с авторката.
Залата се оказа недостатъчна, за да побере всички присъстващи, а част от желаещите да посетят събитието останаха отвън. Големият интерес показа, че темата за Русия, управлението на Кремъл и влиянието на руската политика продължава да предизвиква сериозно обществено внимание в България.
В рамките на представянето Дохърти разказа за своя дългогодишен журналистически опит и наблюденията си върху Русия, руското общество и политическата система в страната. Авторката има над три десетилетия опит в CNN, включително като кореспондент в Москва, което ѝ позволява да проследи отблизо промените в Русия през различни исторически периоди.
С журналистката разговаря Свилен Спасов, създател на поредицата ''Власт и отговорност'' на издателство ''Сиела'', в която излиза книгата. Модератор на събитието беше журналистът Даниел Ненчев.
Представянето се проведе на фона на продължаващата руска война срещу Украйна и засилените дебати за руското влияние, пропагандата и бъдещето на отношенията между Москва и Европа.
След събитието присъстващите имаха възможност да се срещнат с авторката и да получат автограф върху книгата ѝ.
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