Дългогодишната журналистка на CNN и експерт по Русия Джил Дохърти ще представи книгата си ''Русия отблизо: Поглед към Кремъл отвътре'' на 16 ноември от 18:30 във Френския институт в София. Събитието е част от поредицата ''Власт и отговорност'' на издателство ''Сиела'', а входът е свободен.

Джил Дохърти е сред утвърдените американски журналисти, отразявали политическите процеси в Русия и отношенията между Москва и Вашингтон. През своята дългогодишна кариера в CNN тя проследява промените в руското общество, разпадането на Съветския съюз и развитието на политическата система в Русия през следващите деситилетия.

В книгата ''Русия отблизо: Поглед към Кремъл отвътре'' авторката представя личните си наблюдения върху руската държава, механизмите на властта в Кремъл и обществените нагласи, които оформят политическия живот в страната. Изданието предлага поглед към процесите, довели до днешното състояние на Русия, през призмата на журналист, наблюдавал събитията отблизо в продължение на повече от три деситилетия.

Книгата разглежда не само политическите решения на руските управляващи, но и историческите и обществените предпоставки, които помагат да се разбере развитието на страната. Личният опит на Дохърти придава допълнителна стойност на анализа за отношенията между властта, обществото и външния свят.

По време на представянето с авторката ще разговаря Свилен Спасов, създател на поредицата ''Власт и отговорност'', а модератор на дискусията ще бъде журналистът Даниел Ненчев.

Срещата ще даде възможност на българската публика да се запознае с наблюденията на американската журналистка за Русия, Кремъл и политическите процеси, които продължават да оказват влияние върху европейската сигурност и международните отношения.

Премиерата ще се проведе на 16 ноември от 18:30 ч. във Френския институт в България, на площад „Славейков“ №3 в София. Дискусията ще бъде с превод на български език.

Входът е свободен.

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