Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември. Интервю с историка Камен Невенкин

С военния историк Камен Невенкин обсъждаме дългия низ от събития, които доведоха до преврата на 9 септември 1944 г.
Разговорът обхваща времето от присъединяването на България към Тристранния пакт до 1 септември 1944 г., когато правителството на Багрянов подава оставка.
Тогава в Кайро България води преговори със САЩ и Англия за преимирие. Условията са тежки, но не толкова тежки, колкото това, което ще последва няколко дни по-късно.
Ние обаче проиграваме последния си шанс.
Как точно - вижте във видето:
Разговора за събитията от 2 септември до Червения терор веднага след преврата, ще публикуваме на 9 септември.
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.