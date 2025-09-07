Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември. Интервю с историка Камен Невенкин

С военния историк Камен Невенкин обсъждаме дългия низ от събития, които доведоха до преврата на 9 септември 1944 г.

Разговорът обхваща времето от присъединяването на България към Тристранния пакт до 1 септември 1944 г., когато правителството на Багрянов подава оставка.

Тогава в Кайро България води преговори със САЩ и Англия за преимирие. Условията са тежки, но не толкова тежки, колкото това, което ще последва няколко дни по-късно.

Ние обаче проиграваме последния си шанс.

Как точно - вижте във видето:

Разговора за събитията от 2 септември до Червения терор веднага след преврата, ще публикуваме на 9 септември.