Турска компания разкри находище на злато с резерв от над 420 000 унции

OFFNews 06 ноември 2025 в 09:03 843 0
Злато

Снимка Pexels
Златни кюлчета

Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) обяви, че е открила находище на злато с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, съобщава БТА.

„В резултат на щателните и непрекъснати сондажни работи, извършени в находището "Аладжахан" край Сивас, „Ермаден“ разкри много ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато. Смятаме това откритие за първия и важен плод на нашата правилна стратегия и целеустремена работа“, се казва в изявление на председателя на борда на директорите на „Ермаден“ Мурат Ялчънташ.

При настоящите цени на златото – около 4000 долара за унция, общата стойност на златото в разкритото от „Ермаден“ находище е около 1,7 милиарда щатски долара.

