Турска компания разкри находище на злато с резерв от над 420 000 унции

Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) обяви, че е открила находище на злато с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, съобщава БТА.
„В резултат на щателните и непрекъснати сондажни работи, извършени в находището "Аладжахан" край Сивас, „Ермаден“ разкри много ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато. Смятаме това откритие за първия и важен плод на нашата правилна стратегия и целеустремена работа“, се казва в изявление на председателя на борда на директорите на „Ермаден“ Мурат Ялчънташ.
При настоящите цени на златото – около 4000 долара за унция, общата стойност на златото в разкритото от „Ермаден“ находище е около 1,7 милиарда щатски долара.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ДНСК започва проверки в 25 землища за застроени речни корита
Гърция с мерки, за да изкара празните жилища на пазара
Прокурор Наташа се отрече от православието, стана вещица и си смени името
Песков: Кремъл не смята, че светът е близо до ядрена война