Бюджетната комисия прие данъчните облекчения за деца

Парламентарната бюджетна комисия прие единодушно на първо четене днес по-високия размер на данъчните облекчения за деца и новото данъчно облекчение за детско развитие.

Проектът за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет, беше подкрепен с 20 гласа „за“ , без „против“ и „въздържали се“.

Комисията разглежда на извънредно заседание днес предложенията за промени на данъчни закони за 2027 г.

Годишните промени в данъчното законодателство за 2027 г. са свързани с няколко основни приоритета - увеличаване на данъчните приходи, повишаване на тяхната събираемост, включително чрез ограничаване дела на сивата икономика, засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, ефективното противодействие на отклонението от данъчно облагане, каза заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БТА.

Пакетът включва и промени, произтичащи от необходимостта от транспониране на приложими директиви на Европейския съюз, както и прилагане на международните стандартни насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта на данъчното облагане. Едновременно с това са предвидени и мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, както и данъчни преференции и облекчения в подкрепа на семействата с деца и предприятията, добави Петкова.

Предлага се размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да бъдат трайно уредени в закона, вместо да бъдат определяни ежегодно с бюджета. Предвижда се увеличаване на облекчението за деца - от 6000 лева на 5000 евро при едно дете, от 12 000 лева на 10 000 евро при две деца и от 18 000 лева на 15 000 евро при три и повече деца. Облекчението за деца с увреждания се увеличава от 12 000 лева на 12 000 евро. Запазва се възможността двете данъчни облекчения да се ползват авансово през годината чрез работодател. Отрицателният бюджетен ефект от мярката се оценява в размер на 137,5 милиона евро, каза Петкова.

Предлага се въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца, обясни още заместник-министърът. Според проекта от годишната данъчна основа ще се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. Необходимостта от мярката е обусловена от нарастващите разходи на семействата за отглеждане и развитие на децата, свързани със здравни, образователни и спортни дейности. Тези разходи представляват допълнителна финансова тежест за домакинствата, въпреки значението им за пълноценното развитие на децата, посочи Петкова.

Новото облекчение цели да насърчи и подпомогне конкретно направените през годината разходи за стоки и услуги, свързани със здравето, образованието и физическото развитие на ненавършили пълнолетие деца. Предвижда се ползването на данъчното облекчение да бъде обвързано с представяне при поискване от органите по приходите на документи, удостоверяващи извършването и плащането на съответните разходи. По този начин мярката не само осигурява целева подкрепа за семействата, но и насърчава прозрачността и надлежното документиране на доставките на тези стоки и услуги, посочи Петкова. Тя добави, че отрицателният бюджетен ефект от мярката се оценява в размер на 93 милиона евро.

По време на дебата не бе изяснено докрай кои разходи ще влизат в облекченията - например брои ли се спортният екип за разход за спорт, кои медицински разходи ще могат да бъдат декларирани. Стана ясно обаче, че няма да може да се претендира възстановяване на данък от разход за частни уроци без касова бележка.

С проекта се предлага актуализиране на размерите на глобите и имуществените санкции в закона, които не са променени от 2007 г. и са загубили своя превантивен и възпиращ ефект, обясни още заместник-министърът, цитирана от БТА.

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