Къде ще откриеш 8888.bg през септември?

Септември ще бъде месец на музика, емоции и страхотни награди от 8888.bg! През целия месец платформата ще бъде част от най-големите събития в София, където ще предлага на посетителите супер изживяване, зона за почивка и шанс да спечелят големи награди, напълно безплатно.
8888.bg е най-добрият сайт за казино и спорт. След като предлага отлично онлайн изживяване на клиентите си, се явява и като страхотен спонсор на различни събития. Това, което предстои са концертите на Енрике Инглесиас, Роби Уилиямс, Горан Брегович в Арена 8888 София и Crossfire.
Посетителите ще имат шанс да грабнат ексклузивни подаръци и да усетят енергията на 8888.bg на живо.
