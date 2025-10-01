Пловдив става арена на 8888 Action Run

OFFNews 01 октомври 2025 в 15:01 22 0
8888

Снимка 8888
8888

След грандиозния успех в София на 27.09, 8888 ACTION RUN пристига в Пловдив! Всеки може да се пробва на надуваемото трасе на Хълм Бунарджика, 04.10.2025.

Организаторите са подготвили 2 страхотни трасета:

RUN FOR FUN – трасето за всички, които искат да се забавляват, без значение от възрастта и подготовката.
ACTION RUN – по-трудното трасе за истинските ентусиасти, с награден фонд от 5000 лева, осигурен от спонсора 8888.bg!

Билетите вече са в продажба – побързайте, защото местата са ограничени!

А за най-запалените фенове – има изненада!
Коментирайте под поста на официалната Facebook страница на 8888 Action Run и може да спечелите безплатни билети за RUN FOR FUN!

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Подземни контейнери, сензори и по-малко плъхове: холандско решение за боклука на София (подкаст)