Пловдив става арена на 8888 Action Run

След грандиозния успех в София на 27.09, 8888 ACTION RUN пристига в Пловдив! Всеки може да се пробва на надуваемото трасе на Хълм Бунарджика, 04.10.2025.

Организаторите са подготвили 2 страхотни трасета:

RUN FOR FUN – трасето за всички, които искат да се забавляват, без значение от възрастта и подготовката.

ACTION RUN – по-трудното трасе за истинските ентусиасти, с награден фонд от 5000 лева, осигурен от спонсора 8888.bg!

Билетите вече са в продажба – побързайте, защото местата са ограничени!

А за най-запалените фенове – има изненада!

Коментирайте под поста на официалната Facebook страница на 8888 Action Run и може да спечелите безплатни билети за RUN FOR FUN!