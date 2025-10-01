Пловдив става арена на 8888 Action Run

След грандиозния успех в София на 27.09, 8888 ACTION RUN пристига в Пловдив! Всеки може да се пробва на надуваемото трасе на Хълм Бунарджика, 04.10.2025.
Организаторите са подготвили 2 страхотни трасета:
RUN FOR FUN – трасето за всички, които искат да се забавляват, без значение от възрастта и подготовката.
ACTION RUN – по-трудното трасе за истинските ентусиасти, с награден фонд от 5000 лева, осигурен от спонсора 8888.bg!
Билетите вече са в продажба – побързайте, защото местата са ограничени!
А за най-запалените фенове – има изненада!
Коментирайте под поста на официалната Facebook страница на 8888 Action Run и може да спечелите безплатни билети за RUN FOR FUN!
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов и Пеевски поискаха ДАИ да се закрие незабавно
В парламента няма да има комисия ''Сорос'', но няма да има и комисия ''Пеевски''
Тръмп изпраща американски военнослужещи в щата Илинойс
Борисов и Пеевски поискаха ДАИ да се закрие незабавно