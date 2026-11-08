Часовникът на войната тиктака, господа управляващи!

Покрай историята с дроновете, потопили и повредили няколко кораба недалеч от нашето крайбрежие и причинили смъртта на десетки моряци, се открояват сериозни проблеми.

Преди двадесетина дни по bTV началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов обяви с категорична убеденост, че нашите военни кораби нямали право да стрелят по обекти извън териториалните води на Република България!?

Дали тази констатация е негово мнение или е изкомандвана позиция от премиера Радев и от министъра на отбраната Димитър Стоянов, няма кой да ни каже. Но подобно твърдение представлява върховна глупост! Господа управляващи и (не)вземащи решения, ако ракета/торпедо/дрон лети към обект в българските териториални води или в българската територия, трябва ли да го чакаме да пресече граничните ни линии, за да започнем да стреляме по него?

Ами ако нашият обект е на самата граница, кога ще открием огън? След като обектът на агресията бъде поразен ли?

Ами ако български военен кораб плава в неутрални води, например в Черно или Средиземно море, пак ли не трябва да стреляме срещу оръжие, което лети към него?

На всички, включително и на защитаващите с пяна на устата твърдението, че дроновете не са руски, ще възразя. Ами вижте официалните изказвания на Путин, Лавров, Песков и Захарова, които нееднократно заявяват, че ще бъдат нанасяни удари по корабите и обектите, които подпомагат Украйна в Черно море.

В информационен съпровод руските медии публикуваха хвалби и съобщения, че около румънското и българското крайрежие са ударени кораби, превозващи товари от и към Украйна.

Никой не се нае и не разкри подробности къде са произвеждани и откъде се изстрелват руски дронове. Като човек, който познава акваторията и бреговата ивица на Кримския полуостров, предлагам за разглеждане следните възможности, с които разполага руската военна машина.

1. Преди 2-3 години украински дронове разрушиха комплекс за създаване, производство и експериментиране на морски дронове, разположен в района на кораборемонтния завод (бивш „Орджоникидзе“) на входа в Южната бухта (от руски "залив", б. а.) на големия Севастополски залив.

Това вероятно е принудило руснаците да използват наличните многобройни подземни укрития както в Южната бухта, която е оградена от високи скалисти брегове, в които се разполагаха многочислени складови, ремонтни помещения, торпедни, ракетни, навигационни и други работилници и цехове.

Наблизо работеше чудесен завод за шампански вина, както и отделен завод за бира.

2. Подобно е положението и в отделната бухта Балаклава, която е с дължина 2,5 км и ширина 300-400 м. Тя е обградена с високи и стръмни скалисти брегове, в които са създадени множество подземни пещери, използвани за укрития, работилници, командни пунктове.

Отдавна там съществуват канали и огромен пещерен залив, където от Втората световна война насам са се укривали, подготвяли и ремонтирали 6-7 съветски/руски подводници от по-старите проекти.

Балаклавската бухта е особено удобна и за изпитания на надводни дронове.

3. Като имам предвид общото разположение на отделните обекти, се осмелявам предположа, че от Балаклавската бухта се извършва изстрелването и управлението/насочването на надводните ударни дронове на Руската федерация.

Разстоянието до нашите териториални води е около 300-350 км, което при скорост на надводния дрон 50-80 км ч. означава време за движение между 4 и 6 часа.

Това време е напълно достатъчно за съюзническите разузнавателни самолети „Посейдон“ и „Атлантик“ да придобият и да предадат данни за приближаващи се към нашето крайбрежие обекти поне 2-3 часа преди нанасянето на удари по кораби или други обекти.

Тоест, българската държава ще може да разполага с достоверни данни, когато вражеските ударни средства са на 80-100 км от нашите брегове.

4. Крайно време е страната ни, заедно със съюзници от НАТО, да създаде конвойна система за корабоплаване между Босфора и българските, румънските и украинските пристанища. Военни кораби за изпълнение на подобна задача има предостатъчно както в българските ВМС, така и във ВМС на Турция и Румъния.

Редно е върху морските карти да бъдат очертани специални маршрути за движение на групи от по 3-4 граждански кораба в и на границите на нашите териториални води, като на разстояние 5-10 мили източно от гражданските съдове да се движат военни кораби.

Бойните кораби разполагат с надеждни радиолокационни средства, с високоскоростни зенитни артилерийски и ракетни комплекси, с които могат да унищожат противниковите обекти, насочени към българските териториални води.

За подобен анализ и за адекватни решения е необходима ясна политическа воля, госпожо Йотова и господин Радев. В момента вие сте на ход.

Зловещият часовник на агресора тиктака с тенденция към ускорение. Възможно е скоро да узнаем за нови поразени кораби. И какво следва, ако сред тях, не дай, Боже, да се окаже 50- или 100-хиляден петролен танкер, плаващ към пристанище Бургас?

Дали подобна катастрофа няма да постави последна бариера пред танкерния трафик към българския „Нефтохим“? А какви биха могли да бъдат пораженията върху флората и фауната на черноморското ни крайбрежие, а оттам и върху морския туризъм?

Дали тогава ще имате наглостта да се оправдавате с провалите на предишните правителства?

Часовникът на войната тиктака, господа управляващи!

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